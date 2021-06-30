Облаштування ринку в Крюкові: за 6 місяців жодного прогресу

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На сесії Кременчуцької міської ради 30 червня депутатка Лариса Гориславець звернулась із запитом щодо строків виконання ремонтних робіт на торгівельних рядах в Крюкові по вулиці Гайдамацькій.

На початку 2021 року від депутатів було озвучено аж три запити щодо збереження і функціонування ринку по вулиці Гайдамацькій. Суть проблеми в тому, що орендар відмовився від подальшої організації роботи цього ринку, а місцеві мешканці виступали за його збереження.

Ринок пообіцяли зберегти, в лютому виконком надав інформацію про те, що частину торгових місць збережено, прибиранням займається КП «Благоустрій Кременчука», а відповідальним є КП «Новоівнівський». В квітні повідомили, що почали виготовлення паспорту прив'язки торгівельних рядів. Проте, станом на 30 квітня ринок знаходиться в дуже поганому стані, є загроза травматизму.

Лариса Гориславець просить звернутися до КП Новоіванівське з інформацією про строки виконання робіт, витрати і перспективи повноцінної діяльності ринку - адже пройшло вже 6 місяців!

Запит депутати підтримали 27 голосами.