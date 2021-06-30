Зґвалтування у Бреусівці: оголосили підозру приятельці загиблої

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 484

Приятелька загиблої Марії стала третьою фігуранткою справи. Про це повідомили на сайті ТСН.

Підозру 17-літній подружці загиблої вже оголосили. Дівчину звинувачують у ненаданні допомоги Марії, яка перебувала в небезпечному для життя стані, який в подальшому завершився смертю.

«25 червня дівчині повідомили про підозру щодо ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої. Четвертому фігуранту ми не можемо висунути обвинувачення, оскільки він є неповнолітнім. Але до нього буде вирішуватися питання, щодо застосування заходів виховного характеру. Це також притягнення до кримінальної відповідальності, але з урахуванням віку особи, це дещо інший процесуальний характер», – сказав керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній.

Як стало відомо редакції, під час слідства правоохоронці допитали 52 осіб і провели два обшуки. Станом на 29 червня прокуратура призначила 30 експертиз у справі Марії, половина з яких вже виконані.

Решту планують завершити у середині липня і передати справу до суду.

Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги місцеві мешканці. За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої. Одному із 15-річних юнаків, жителю Козельщинської тергромади, на перших етапах слідства вже вручено підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня Комсомольський міський суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304) Кримінального кодексу України.



