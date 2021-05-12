«Перед смертю вона пережила нелюдські знущання», – подробиці слідства щодо зґвалтування неповнолітньої у Бреусівці

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 6 702 Коментарів: 3

Подробиці проведення слідства щодо зґвалтування та смерті неповнолітньої мешканки села Бреусівка оприлюднили днями в програмі «Надзвичайні новини» каналу ICTV.

Згідно з даними в сюжеті, перед смертю дівчина пережила нелюдські знущання, а її бабусі в морзі радили не говорити ні з ким про справжні причини смерті онуки.

Як раніше писав «ТелеграфЪ», 15-річного підозрюваного у зґвалтуванні 16-річної дівчини, яку знайшли мертвою у Бреусівці, взяли під варту.





Нагадаємо, що тіло дівчини знайшли 30 квітня на узбіччі місцевої дороги.