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«Перед смертю вона пережила нелюдські знущання», – подробиці слідства щодо зґвалтування неповнолітньої у Бреусівці

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 6 702 Коментарів: 3

 

Сюжет вийшов на всеукраїнському каналі ICTV

Подробиці проведення слідства щодо зґвалтування та смерті неповнолітньої мешканки села Бреусівка оприлюднили днями в програмі «Надзвичайні новини» каналу ICTV.

 

Згідно з даними в сюжеті, перед смертю дівчина пережила нелюдські знущання, а її бабусі в морзі радили не говорити ні з ким про справжні причини смерті онуки.

 

 

Як раніше писав «ТелеграфЪ», 15-річного підозрюваного у зґвалтуванні 16-річної дівчини, яку знайшли мертвою у Бреусівці, взяли під варту.


Нагадаємо, що тіло дівчини знайшли 30 квітня на узбіччі місцевої дороги.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело відео: ICTV
Теги: згвалтування Бреусівка слідство неповнолітні
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Коментарі: 3

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AMD:
Сьогодні, 10:44

Ясно только что полиция опять отмазывает чьего то родственника. Фальшивая медэкспертиза не прошла, значит всё будут вешать на козла отпущения


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УКРАИНЕЦ:
Сьогодні, 13:22

Всё же *** у нас гораздо больше, чем полицейских, это дело наглядно показывает отношение их к людям.


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hunter:
Сьогодні, 15:23

Интересно а эксперту криминалисту сообщили о подозрении? Ну по любому он взял денег и первый раз написал фиктивное заключение о причине смерти.


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