Взяли під варту 15-річного підозрюваного у зґвалтуванні 16-річної дівчини, яку знайшли мертвою у Бреусівці

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Підозрюваний повністю визнав свою вину у скоєнні інкримінованого йому злочину

7 травня Комсомольський міський суд Полтавської області узяв під варту 15-річного юнака, підозрюваного у зґвалтуванні 16-річної жительки с. Бреусівка Козельщинської тергромади, строком на 60 діб без права внесення застави. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.





Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний повністю визнав свою вину у скоєнні інкримінованого йому злочину.



Нагадаємо, неповнолітньому жителю Козельщинської тергромади вручили підозру у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) неповнолітньої дівчини, тіло якої знайшли 30 квітня на узбіччі місцевої дороги перехожі.





На даний час слідчі поліції здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152) та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136).





Крім того, поліцейські встановили жінку, яка продала горілку неповнолітньому із компанії, в якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Відносно 39-річної місцевої мешканки поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Слідчі дії тривають. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва Головного управління Національної поліції Полтавської області.