Кременчук

Напередодні Дня Перемоги у Кременчуці почистили зірку меморіалу «Вічно живим»

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Вічний вогонь горить у Кременчуці вже 48 років

Напередодні Дня пам'яті та примирення, а також Дня Перемоги над фашизмом 7 травня провели щорічне технічне обслуговування Вічного вогню меморіалу «Вічно живим» в Кременчуці. Про це повідомляють у ПрАТ «Кременчукгаз».


 

Роботи з ревізії та очистки зірки, пальника, підземного приміщення виконувала бригада ДОГРМ та С ПрАТ «Кременчукгаз» на чолі з майстринею Оленою Безуглою. Начальник департаменту Євген Козлов зазначив, що виконується обхід, обладнання перевіряється на герметичність, виконується перевірка з повною розбіркою та чисткою всього вузла.


Останні років 10 зірку стали надто засмічувати, отож її обладнали захисною сіткою, аби менше бруду потрапляло всередину пристрою. Зазначимо, що таку ж ретельну ревізію провели і на початку квітня 2021 року, напередодні Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, - йдеться у повідомленні «Кременчукгазу».


Загалом за справністю та чистотою Вічного вогню слідкують щомісяця.


Вічний вогонь горить у Кременчуці вже 48 років, він є символом пам'яті жертв Другої світової війни.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: мемориал Вечно живым огонь Кременчуггаз памятник День Победы
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