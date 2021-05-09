Напередодні Дня Перемоги у Кременчуці почистили зірку меморіалу «Вічно живим»

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Вічний вогонь горить у Кременчуці вже 48 років

Напередодні Дня пам'яті та примирення, а також Дня Перемоги над фашизмом 7 травня провели щорічне технічне обслуговування Вічного вогню меморіалу «Вічно живим» в Кременчуці. Про це повідомляють у ПрАТ «Кременчукгаз».





Роботи з ревізії та очистки зірки, пальника, підземного приміщення виконувала бригада ДОГРМ та С ПрАТ «Кременчукгаз» на чолі з майстринею Оленою Безуглою. Начальник департаменту Євген Козлов зазначив, що виконується обхід, обладнання перевіряється на герметичність, виконується перевірка з повною розбіркою та чисткою всього вузла.





Останні років 10 зірку стали надто засмічувати, отож її обладнали захисною сіткою, аби менше бруду потрапляло всередину пристрою. Зазначимо, що таку ж ретельну ревізію провели і на початку квітня 2021 року, напередодні Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, - йдеться у повідомленні «Кременчукгазу».



Загалом за справністю та чистотою Вічного вогню слідкують щомісяця.



Вічний вогонь горить у Кременчуці вже 48 років, він є символом пам'яті жертв Другої світової війни.



