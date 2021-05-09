Напередодні Дня Перемоги у Кременчуці почистили зірку меморіалу «Вічно живим»

Напередодні Дня пам'яті та примирення, а також Дня Перемоги над фашизмом 7 травня провели щорічне технічне обслуговування Вічного вогню меморіалу «Вічно живим» в Кременчуці. Про це повідомляють у ПрАТ «Кременчукгаз».
Роботи з ревізії та очистки зірки, пальника, підземного приміщення виконувала бригада ДОГРМ та С ПрАТ «Кременчукгаз» на чолі з майстринею Оленою Безуглою. Начальник департаменту Євген Козлов зазначив, що виконується обхід, обладнання перевіряється на герметичність, виконується перевірка з повною розбіркою та чисткою всього вузла.
Загалом за справністю та чистотою Вічного вогню слідкують щомісяця.
Вічний вогонь горить у Кременчуці вже 48 років, він є символом пам'яті жертв Другої світової війни.