На Кам'янському водосховищі браконьєри наловили кілометром сіток 300 кг риби на 158 тис грн

Більше ніж кілометр ліскових сіток, заповнених рибою різних видів, рейдові групи виявили на Кам'янському водосховищі поблизу села Самусіїка Кременчуцького району. Про це сповістило Кременчуцьке райуправління поліції.
Інспектори Державної екологічно інспекції Центрального округу, водні поліцейські та представники громадської організації «Річковий дозор» нарахували близько 300 кілограмів риби.
Серед незаконно добутого у 20 сітках (загальною довжиною понад 1200 метрів): плітка, чехоня, лящ, судак, карась, синець та щука. За попередньою оцінкою, сума збитків, завданих водним біоресурсам, перевищує 158 тисяч гривень.
Дмитро Логунов, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління, повідомив:
На даний час працівники відділення поліції №2 Кременчуцького райуправління встановлюють осіб, що можуть бути причетними до незаконного добувного промислу.
Нагадаємо, з 1 квітня діє заборона на вилов у нерестовищах риби та інших водних біоресурсів. Заборона діятиме на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищі, у межах адміністративної території Полтавської області – з 25 березня по 9 червня (включно). На інших рибогосподарських водних об’єктах – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок – з 1 квітня по 30 червня.