Під акомпанемент дощу «Кремінь-АТО» феєрично переміг «Дніпро-АТО»

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 291

Вчора, 8 травня, футболісти «Кремінь-АТО» прийняли «Дніпро-АТО» (Гвардійське) в рамках Кубку Захисників України. Гра пройшла під акомпанемент дощу. Якщо перший тайм команди провели «розвідку боєм», то другий був повністю за нашими хлопцями.





На початку другого тайму Олександр Павлушенко відкрив рахунок, а на 54 хв Антон Клімович подвоїв рахунок. До речі, кращий гравець минулого матчу Антон Клімович за 7 хвилин оформив дубль. Остаточну крапку в матчі поставив Іван Коробка, який на 87 хв відзначився у ворота суперників. Саме Івана Коробку визнали кращим гравцем матчу.





Нагадаємо, що в попередньому етапі наші хлопці у Харкові оформили путівку до 1/16 Кубку Героїв 2021. «Кремінь-АТО» переміг «Меркурій» з рахунком - 3:0.



