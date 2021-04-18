«Кремінь-АТО» переміг суперника у Харкові й пройшов далі в Кубку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 295

Вчора, 17 квітня, у Харкові футбольна команда «Кремінь-АТО» оформила путівку до 1/16 Кубку Героїв 2021. Наші хлопці перемогли «Меркурій» з рахунком - 3:0.





«Кремінь-АТО» домінував увесь матч й створив велику кількість небезпечних моментів. Кременчуцькі хлопці настільки захопилися грою, що залишили нашого голкіпера Андрія Грека без роботи. У першому таймі Іван Коробко відкрив рахунок, а після перерви зміг оформити хет-трик.





Кременчуцька команда вийшла в 1/16 Кубку Героїв де зіграє проти «Дніпро-АТО» (Гвардійське).





Наступний матч «Кремінь-АТО» зіграє за тиждень.