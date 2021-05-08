Встановили жінку, що продала горілку неповнолітньому з компанії, в якій відпочивала померла дівчина з Бреусівки

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 617

Поліцейські встановили жінку, яка 29 квітня продала з рук літр горілки 15-річному хлопцеві із компанії, в якій відпочивала померла дівчина в селі Бреусівка Козельщинської громади. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.



Встановлено, що спиртні напої розпивала компанія молодих людей у складі двох 15-річних хлопців, одного 20-річного молодика та двох дівчат 16 й 17 років.





За продаж алкоголю неповнолітнім на 39-річну місцеву мешканку поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф до 13600 гривень.





Нагадаємо, що 30 квітня обабіч дороги в селі Бреусівка, Козельщинської територіальної громади, знайшли мертвою місцеву 16-річну дівчину, яка відпочивала саме з цією компанією. За фактом смерті дівчини триває досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України. Одному із неповнолітніх повідомили про підозру у зґвалтуванні померлої. Досудове розслідування триває.