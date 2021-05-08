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Кременчуцькі хокеїсти готуються до міжнародного турніру «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament»

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 209

 

На зборах національної команди України під керівництвом Вадима Шахрайчука працюватимуть 27 хокеїстів

З 4 до 13 травня триває навчально-тренувальний процес на броварській арені «Термінал» із дотриманням усіх карантинних вимог. На зборах національної команди України під керівництвом Вадима Шахрайчука працюватимуть 27 хокеїстів.


Гравці ХК «Кременчук» поміряються силами зі збірними Франції, Австрії та Польщі


Після завершення зборів у Броварах підопічні Шахрайчука вирушать до словенської Любляни, де з 15 до 21 травня зіграють на міжнародному турнірі «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament». Серед суперників українців будуть Австрія, Словенія, Франція, Румунія та Польща.


Склад команди на навчально-тренувальні збори (у дужках указано клуб у сезоні 2020/2021):


Воротарі: Богдан Дьяченко (ХК «Донбас»), Дмитро Кубрицький (ХК «Сокіл»), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США), Олег Петров (ХК «Дніпро»). 


Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко, Олександр Александров (усі – ХК «Кременчук»), Іван Сисак, Артур Чолач (усі – ХК «Сокіл»), Денис Матусевич, Євген Ратушний (усі – ХК «Дніпро»), Артем Гребеник (ХК «Білий Барс»), Ігор Мережко (ХК «Рубін», Росія).


Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі – ХК «Білий Барс»), Максим Разумов (ХК «Донбас»), Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко (усі – ХК «Кременчук»), Гліб Кривошапкін (ХК «Краматорськ»), Вадим Мазур (ХК «Маріуполь»), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак (усі – ХК «Сокіл»), Святослав Тимченко, Артем Целогородцев (усі – ХК «Дніпро»).


Головний лікар збірної України Володимир Секретний підкреслив, що у Федерації оновили медичний протокол напередодні приїзду команди до Броварів, а також збільшили медичне страхування спортсменів.


- Ми плануємо проводити навчально-тренувальні збори у два етапи. Так, із 8 травня тренувальний процес буде абсолютно закритим. Ми плануємо створити аналог «бабла», як у НХЛ. Тобто контакт спортсменів із зовнішнім світом буде мінімізовано. Крило арени, де перебуватиме команда, буде закритим і доступним лише для хокеїстів і адміністративного штабу. Також ми будемо жити в готелі, що знаходиться в одній будівлі з льодовою ареною. Особливу увагу ми приділили харчуванню – кожен гравець отримуватиме індивідуальний пакет страв і споживатиме їх у номері.


Окрім цього, штаб команди взяв за основу існуючу нормативну базу українського законодавства щодо протиепідемічних заходів під час спортивних подій, додав свої корективи, спираючись на попередній досвід збірних команд України з інших видів спорту.

Спортсмени розуміють, наскільки складна зараз ситуація через пандемію COVID-19. Усі хлопці скучили за хокеєм, прагнуть зіграти з сильними суперниками на міжнародному рівні в Любляні. Заради цього вони готові дотримуватись протиепідемічних заходів і берегти себе. Також підкреслю, що цьогоріч, зважаючи на непросту ситуацію у світі, Федерація збільшила страхування хокеїстів удвічі, – зазначив Секретний пресслужбі Федерації хокею України. 


Нагадаємо, що після завершення зборів головний тренер команди обере 22 гравці, які візьмуть участь у міжнародних змаганнях у словенській Любляні. Турнір проходитиме з 15 до 21 травня, а суперниками українців стануть Австрія, Словенія, Франція, Румунія та Польща. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України
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