Кременчуцькі хокеїсти готуються до міжнародного турніру «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament»

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З 4 до 13 травня триває навчально-тренувальний процес на броварській арені «Термінал» із дотриманням усіх карантинних вимог. На зборах національної команди України під керівництвом Вадима Шахрайчука працюватимуть 27 хокеїстів.









Після завершення зборів у Броварах підопічні Шахрайчука вирушать до словенської Любляни, де з 15 до 21 травня зіграють на міжнародному турнірі «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament». Серед суперників українців будуть Австрія, Словенія, Франція, Румунія та Польща.





Склад команди на навчально-тренувальні збори (у дужках указано клуб у сезоні 2020/2021):





Воротарі: Богдан Дьяченко (ХК «Донбас»), Дмитро Кубрицький (ХК «Сокіл»), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США), Олег Петров (ХК «Дніпро»).





Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко, Олександр Александров (усі – ХК «Кременчук»), Іван Сисак, Артур Чолач (усі – ХК «Сокіл»), Денис Матусевич, Євген Ратушний (усі – ХК «Дніпро»), Артем Гребеник (ХК «Білий Барс»), Ігор Мережко (ХК «Рубін», Росія).





Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі – ХК «Білий Барс»), Максим Разумов (ХК «Донбас»), Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко (усі – ХК «Кременчук»), Гліб Кривошапкін (ХК «Краматорськ»), Вадим Мазур (ХК «Маріуполь»), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак (усі – ХК «Сокіл»), Святослав Тимченко, Артем Целогородцев (усі – ХК «Дніпро»).





Головний лікар збірної України Володимир Секретний підкреслив, що у Федерації оновили медичний протокол напередодні приїзду команди до Броварів, а також збільшили медичне страхування спортсменів.





- Ми плануємо проводити навчально-тренувальні збори у два етапи. Так, із 8 травня тренувальний процес буде абсолютно закритим. Ми плануємо створити аналог «бабла», як у НХЛ. Тобто контакт спортсменів із зовнішнім світом буде мінімізовано. Крило арени, де перебуватиме команда, буде закритим і доступним лише для хокеїстів і адміністративного штабу. Також ми будемо жити в готелі, що знаходиться в одній будівлі з льодовою ареною. Особливу увагу ми приділили харчуванню – кожен гравець отримуватиме індивідуальний пакет страв і споживатиме їх у номері.





Окрім цього, штаб команди взяв за основу існуючу нормативну базу українського законодавства щодо протиепідемічних заходів під час спортивних подій, додав свої корективи, спираючись на попередній досвід збірних команд України з інших видів спорту.

Спортсмени розуміють, наскільки складна зараз ситуація через пандемію COVID-19. Усі хлопці скучили за хокеєм, прагнуть зіграти з сильними суперниками на міжнародному рівні в Любляні. Заради цього вони готові дотримуватись протиепідемічних заходів і берегти себе. Також підкреслю, що цьогоріч, зважаючи на непросту ситуацію у світі, Федерація збільшила страхування хокеїстів удвічі, – зазначив Секретний пресслужбі Федерації хокею України.





Нагадаємо, що після завершення зборів головний тренер команди обере 22 гравці, які візьмуть участь у міжнародних змаганнях у словенській Любляні. Турнір проходитиме з 15 до 21 травня, а суперниками українців стануть Австрія, Словенія, Франція, Румунія та Польща.