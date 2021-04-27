Гравці ХК «Кременчук» поміряються силами зі збірними Франції, Австрії та Польщі

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 86

Стали відомі суперники національної збірної України на міжнародному турнірі «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament», що відбудеться з 15 до 21 травня в словенській Любляні. Це команди Франції, Австрії, Словенії, Румунії та Польщі. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук»з посиланням на сайт polskihokej.eu.

Перші чотири збірні з першого Дивізіону групи А, українці та поляки – групи В. Розклад ігор стане відомий пізніше. До лав національної збірної України закликали п’ять гравців ХК «Кременчук»: захисники Володимир Алексюк та Всеволод Толстушко, нападники Олексій Ворона, Тимур Гриценко та Андрій Денискін.





Навчально-тренувальний процес триватиме з 3 до 13 травня на базі броварської арени «Термінал». До розширеного списку усього ввійшли 32 гравці.





Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Дмитро Кубрицький («Сокіл»), Артур Оганджанян («New Hampshire Jr. Monarchs», США), Олег Петров («Дніпро»).





Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко (усі – ХК «Кременчук»), Віталій Андрейків, Іван Сисак, Артур Чолач (усі – ХК «Сокіл»), Андрій Григор’єв, Пилип Пангелов-Юлдашев (усі – ХК «Донбас»), Денис Матусевич (ХК «Дніпро»), Павло Таран (ХК «Краматорськ»), Ігор Мережко (ХК «Рубін», Росія).





Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі – ХК «Білий Барс»), Нікіта Буценко, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Олександр Костіков, Віталій Лялька, Олександр Пересунько, Максим Разумов (усі – ХК «Донбас»), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Андрій Денискін (усі – ХК «Кременчук»), Севастян Карпенко (ХК «Маріуполь»), Гліб Кривошапкін (ХК «Краматорськ»), Андрій Міхнов, Фелікс Морозов, Дмитро Німенко (усі – ХК «Сокіл»).





Нагадаємо, що ІІХФ прийняла рішення скасувати 18 чемпіонатів світу 2021 року через пандемію коронавірусу. Під рішення комітету потрапив і чемпіонат в Дивізіоні 1В, на якому повинна була зіграти збірна України. У 2020 році чемпіонат світу в 1В також не проводився. Останній раз українська команда пробивалася до 1А у 2016 році під керівництвом генерального менеджера збірної Сергія Мазура та головного тренера Олександра Савицького.