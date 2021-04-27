«До Кременчука направили «каральний загін», - мер про денну зупинку транспорту

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 774 Коментарів: 3

Сьогодні, 27 квітня, у Кременчуці вдень зупинився транспорт. Кременчужанин Анатолій розповів «Телеграфу», що вдень неможливо було виїхати з Раківки на роботу. Черги містян стояли на зупинці, щоб доїхати до центра, але транспорт не брав людей й розвертався.





Причини транспортного колапсу стали відомі лише згодом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що з Полтави до Кременчука направили «каральний загін», який штрафував водіїв транспорту, що курсував вдень. Мер пообіцяв, що з власної кишені оплатить штрафи, які виписали правоохоронці.





- Сьогодні хтось у Полтаві вирішив надіслати до Кременчука «каральний загін». Інакше не назвеш службовців, які у розпал робочого дня промислового міста вирішили зупинити громадський транспорт!

Я особисто сплачу виписані штрафи. І громадський транспорт Кременчука продовжить роботу – я не допущу збоїв у роботі промислових підприємств. Потрібно розуміти різницю між містечком, де всі працюють в одну зміну, і великим, стратегічно важливим промисловим містом, яке живе і працює цілодобово, - написав міський голова Кременчука Віталій Малецький.





Нагадаємо, що 19 квітня у Полтаві регіональна комісії ТЕБ і НС вирішила обмежити роботу громадського транспорту лише ранковими і вечірніми годинами. Хоча такі додаткові обмеження не передбачені жодним законодавчим актом. У «червоному» Києві, наприклад, транспорт працює у звичні години, але за спецперепустками для працівників життєво важливих підприємств. Такі ж обмеження були погоджені й на території Полтавської області.





Кременчук звертався до Полтави не зупиняти транспорт вдень, адже можуть постраждати підприємства міста, що працюють цілодобово.









Як повідомили «Телеграфу» в мерії, штрафи дісталися Кременчуцькому тролейбусному управління, кожен по 17 000 грн. Яка кількість складених адміністративних протоколів - нам не уточнили.