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«До Кременчука направили «каральний загін», - мер про денну зупинку транспорту

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 774 Коментарів: 3

 

Міський голова пообіцяв оплатити штрафи з власної кишені 

Сьогодні, 27 квітня, у Кременчуці вдень зупинився транспорт. Кременчужанин Анатолій розповів «Телеграфу», що вдень неможливо було виїхати з Раківки на роботу. Черги містян стояли на зупинці, щоб доїхати до центра, але транспорт не брав людей й розвертався. 


Причини транспортного колапсу стали відомі лише згодом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що з Полтави до Кременчука направили «каральний загін», який штрафував водіїв транспорту, що курсував вдень. Мер пообіцяв, що з власної кишені оплатить штрафи, які виписали правоохоронці. 


- Сьогодні хтось у Полтаві вирішив надіслати до Кременчука «каральний загін». Інакше не назвеш службовців, які у розпал робочого дня промислового міста вирішили зупинити громадський транспорт!


Я особисто сплачу виписані штрафи. І громадський транспорт Кременчука продовжить роботу – я не допущу збоїв у роботі промислових підприємств. Потрібно розуміти різницю між містечком, де всі працюють в одну зміну, і великим, стратегічно важливим промисловим містом, яке живе і працює цілодобово, - написав міський голова Кременчука Віталій Малецький.


Нагадаємо, що 19 квітня у Полтаві регіональна комісії ТЕБ і НС вирішила обмежити роботу громадського транспорту лише ранковими і вечірніми годинами. Хоча такі додаткові обмеження не передбачені жодним законодавчим актом. У «червоному» Києві, наприклад, транспорт працює у звичні години, але за спецперепустками для працівників життєво важливих підприємств. Такі ж обмеження були погоджені й на території Полтавської області.


Кременчук звертався до Полтави не зупиняти транспорт вдень, адже можуть постраждати підприємства міста, що працюють цілодобово. 


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Як повідомили «Телеграфу» в мерії, штрафи дісталися Кременчуцькому тролейбусному управління, кожен по 17 000 грн. Яка кількість складених адміністративних протоколів - нам не уточнили. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин транспорт
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Коментарі: 3

721
evil:
Сьогодні, 14:38

Передавайте привет Коле Дрищенко. Который с погонялом Коля Оболонский. То что позволено квартальным дегенератам, не позволено тем терпилам, которые этих же квартальных дегенератов избирали.


4 0
101
Serpan:
Сьогодні, 14:44

Карательный отряд, Красивчики, на таких тачках ездят, за наши налоги купленных и нас же щимят.


6 0
59
1
Гуру:
Сьогодні, 14:59

Мер пообіцяв, що з власної кишені оплатить штрафи, які виписали правоохоронці. 
 Гусар!


1 0

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