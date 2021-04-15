7 годин на день працюватиме транспорт у Кременчуці

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 2 536 Коментарів: 3

Рішення вступає в дію з 19 квітня

Із опівночі 19 квітня у Кременчуці та на Полтавщині встановлять обмеження у часі для роботи громадського транспорту. Рішення прийняли сьогодні, 15 квітня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Полтавської області.





Транспорт працюватиме зранку з 6 до 10 години, а ввечері – з 16 до 19 години. Можна їздити лише за перепустками працівникам, що віднесені до критичної інфраструктури.





Обмеження діятимуть до спеціального розпорядження про їх пом’якшення.





Дозволено:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів разом з водієм повинна не перевищувати 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років;

міжнародні перевезення за наявності у пасажирів лабораторно підтвердженого негативного результату на COVID-19;

перевезення службовими та/або орендованими автомобілями підприємств, закладів та установ критичної інфраструктури, йдеться в протоколі регіональної комісії ТЕБ і НС Полтавської області.





Також дозволені приміські залізничні перевезення для працівників об’єктів критичної інфраструктури. Це медики, працівники підприємств життєзабезпечення, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, СБУ, ЗСУ, закладів освіти та особи, які супроводжують вихованців навчальних закладів, рятувальники. Ці категорії населення зможуть користуватись приміськими залізничними перевезеннями лише за наявності перепустки або довідки, виданої за місцем роботи/проживання або органами місцевого самоврядування.





Приміські залізничні перевезення будуть здійснюватись із забезпеченням завантаженості не більше 50% від кількості сидячих місць.