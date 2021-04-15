ЦНАП Кременчука взяв участь у світовому флешмобі «Єрусалима»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 347

Колектив Кременчуцького ЦНАП взяв участь у світовому танцювальному флешмобі. Про це повідомили на сторінці Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці.





- До світового флешмобу «Єрусалима», який став символом надії в період коронавірусу, тепер долучився і Кременчук! У знак солідарності та єдності з Планетою колектив Кременчуцького ЦНАП показав, що можна бути щасливими навіть у важкі часи, які ми всі нині переживаємо через пандемію, - йдеться у повідомленні.













А так долучаються в інших містах світу:



