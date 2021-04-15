ЦНАП Кременчука взяв участь у світовому флешмобі «Єрусалима»
Сьогодні, 15:29Переглядів: 347
Це своєрідний символ у період коронавірусу
Колектив Кременчуцького ЦНАП взяв участь у світовому танцювальному флешмобі. Про це повідомили на сторінці Центр надання адміністративних послуг у Кременчуці.
- До світового флешмобу «Єрусалима», який став символом надії в період коронавірусу, тепер долучився і Кременчук! У знак солідарності та єдності з Планетою колектив Кременчуцького ЦНАП показав, що можна бути щасливими навіть у важкі часи, які ми всі нині переживаємо через пандемію, - йдеться у повідомленні.