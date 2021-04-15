Виші впроваджуватимуть міждисциплінарні програми: у МОН назвали критерії

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 343

Таке нововведення підвищить конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку праці

Останнім часом в Європі міждисциплінарні наукові та освітні програми* впроваджуються дуже активно, і МОН України вирішило наслідувати зразок сусідів.





В Україні вимоги до міждисциплінарних програм встановили з урахуванням особливостей рівня вищої освіти.

На початковому рівні вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні розширені освітні програми. Основна мета – сприяння здійсненню студентом усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання;

вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні розширені освітні програми. Основна мета – сприяння здійсненню студентом усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання; На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях можуть розроблятися програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей. Тут головна мета – підготовка фахівців, які зможуть розв’язувати комплексні проблеми та забезпечувати подальший розвиток науки.

*Міждисциплінарна наукова (освітня програма) – це така, що передбачає опанування знань, що знаходяться на межі галузей, спеціальностей або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область.