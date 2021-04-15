Виші впроваджуватимуть міждисциплінарні програми: у МОН назвали критерії

Таке нововведення підвищить конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку праці
Останнім часом в Європі міждисциплінарні наукові та освітні програми* впроваджуються дуже активно, і МОН України вирішило наслідувати зразок сусідів.
В Україні вимоги до міждисциплінарних програм встановили з урахуванням особливостей рівня вищої освіти.
- На початковому рівні вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні розширені освітні програми. Основна мета – сприяння здійсненню студентом усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання;
- На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях можуть розроблятися програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей. Тут головна мета – підготовка фахівців, які зможуть розв’язувати комплексні проблеми та забезпечувати подальший розвиток науки.
*Міждисциплінарна наукова (освітня програма) – це така, що передбачає опанування знань, що знаходяться на межі галузей, спеціальностей або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область.