«Батько брав на тренування «Кременя»: історія родини лікарів-масажистів Степаненків

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 131

Про специфіку роботи з футболістами та нові сторінки в історії «Кременя». На фото праворуч Віталій Степаненко, по центру Олександр Самара, ліворуч Олексій Степаненко

Батько та син Степаненко працюють разом у футбольному клубі «Кремінь». Лікар-масажист Віталій Степаненко був з перших днів відродження «Кременя» у 2003 році, а ось його син Олексій, після практики, долучився до «Кременя», який виступав вже у статусі приватного клубу.





Початок історії відродженого Кременя, початок 2000-х





Хлопці не з чуток знають якою ціною дістаються перемоги кременчуцького клубу. Вони в короткий термін допомагають підготувати спортсменів до тренування чи гри, й після допомагають усунути біль та навантаження.





За їх плечима багато історій та медичних секретів. Ми спробували привідкрити завісу роботи медичного блоку ФК «Кремінь».





24-річний Олексій Степаненко, спортивний масажист, з самого дитинства від був поруч з «Кременем».





- З татом працювати не важко. У дитинстві він мене іноді брав на тренування, які проходили тоді на стадіоні «Політехнік».





- Олексію, як ти прийшов у професію? Чи слідкував за роботою тата?





- Все вийшло випадково. Я дізнався про курси масажу у нашому медичному коледжі і вирішив спробувати. Коли почалася практична частина курсів, то мені було дуже цікаво і я зрозумів, що можливо це моє. Про роботу батька я знав, але не особливо стежив, поки не пішов на курси.





Віталій Степаненко





- Що найважче у вашій роботі?





- У «Кремені» вже три роки, одразу після отримання диплома про закінчення курсів я пішов удосконалювати свої навички в тоді ще МФК «Кремінь», де довелося перенавчатися під специфіку спортивного масажу і батько мені в цьому допоміг.





Найважчим є те, що футболістів багато і у кожного є своя проблема, яку потрібно усунути максимально швидко і якісно. Також невелика кількість вихідних та часу на відпочинок.





Олексій Степаненко





- Розкажи про специфіку своєї роботи? Чим відрізняється робота зі спортсменами від масажу звичайних людей? На чому робиш акцент при роботі: ноги, спина чи для кожного футболіста індивідуальний підхід?





- При роботі зі звичайними людьми застосовується інший темп і зусилля, як я вже говорив, все через кількість футболістів, якщо не поспішати, то мало що встигну і багато кого не промасажую.





Кожен футболіст в основному знає, що його турбує, і сам обирає що масажувати: спину або ноги. Але бувають випадки коли проблему потрібно знайти й усунути.