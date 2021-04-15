«Доступні ліки»: для яких видів захворювань діє програма

Програма реімбурсації «Доступні ліки» діє в Україні вже 4 роки – з 1 квітня 2017. Завдяки їй пацієнти можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою лікарські засоби від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету ІІ типу, для профілактики інфарктів та інсультів.
Усього у програму входить 297 лікарських засобів, з них 93 – безоплатні:
Повний список ліків можна переглянути за посиланням.
Детальний алгоритм отримання електронного рецепту на «Доступні ліки» описано тут.
Знайти найближчу аптеку, що працює з програмою, допоможе дашборд НСЗУ.