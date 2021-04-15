«Доступні ліки»: для яких видів захворювань діє програма

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 222

Програма реімбурсації «Доступні ліки» діє в Україні вже 4 роки – з 1 квітня 2017. Завдяки їй пацієнти можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою лікарські засоби від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету ІІ типу, для профілактики інфарктів та інсультів.





Усього у програму входить 297 лікарських засобів, з них 93 – безоплатні:

205 – для лікування серцево-судинних захворювань;

48 – для лікування діабету ІІ типу;

24 – для профілактики інсультів та інфарктів;

18 – для лікування бронхіальної астми;

2 – для лікування ревматичних хвороб (за ці препарати пацієнт сплачує повну ціну).

Повний список ліків можна переглянути за посиланням.





Детальний алгоритм отримання електронного рецепту на «Доступні ліки» описано тут.





Знайти найближчу аптеку, що працює з програмою, допоможе дашборд НСЗУ.