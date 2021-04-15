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«Кремінь» приймає вдома одеський «Чорноморець»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 300 Коментарів: 1

 

Матч на стадіоні Кремінь-Арена відбудеться без глядачів 

Завтра, 16 квітня, футбольний клуб «Кремінь» вдома прийме одеський «Чорноморець». Матч відбудеться без глядачів.


Пряма трансляція


Суддівські призначення


Головний арбітр: Дубровець Павло (Житомир)

Арбітри: Дарійчук Сергій (Чернівецька обл) і Кузьменко Микола (Київ)

4 арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Труханов Костянтин (Харків)


Головний арбітр Павло Дубровець цього сезону обслуговував матч «Кременя». У 1 турі кременчужани на виїзді перемогли «Волинь» - 3:2. А минулого сезону «Кремінь» переміг в Кубку «Черкащину» - 2:1. У сезоні 2018/2019 «Кремінь» за суддівства Дубровця переміг «Нікополь-НПГУ» (1:0) та поступився «Кристалу» (0:1) .


З «Чорноморцем» суддя зустрічався двічі: цього сезону судив кубковий матч, де «Чорноморець» переміг «Енергію» - 3:2, а минулого сезону «Чорноморець» з «Миколаєвом» розписав мирову (0:0).


Історія зустрічей


Історія зустрічей «Кременя» та «Чорноморця» нараховує 19 матчів: 17 у чемпіонаті України та дві в Кубку. У Вищій лізі «моряки» завоювали 10 перемог, три нічиїх та дві поразки.


У першому колі «Кремінь» ведучи в рахунку програв в Одесі. Єдиний гол на рахунку «синьо-білих» був у Сергія Білоуса.


«Кремінь» ведучи в рахунку програє «Чорноморцю» в Одесі
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Чорноморець
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Коментарі: 1

18
Roman A.:
Сьогодні, 17:37

У Одессы дежавью, сначала с ГС, теперь собственно с Кремнем в Кременчуге 😄


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