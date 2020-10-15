«Кремінь» ведучи в рахунку програє «Чорноморцю» в Одесі

Вчора, 21:02 Переглядів: 475

Сьогодні, 16 жовтня, футболісти «Кременя» не змогли в Одесі втримати перемогу й поступилися в компенсований час.





«Кремінь» вирушив до Одеси у відмінному настрої та з комплектом нової білої форми від компанії Select. Також команда перед грою зупинився в найкрасивішому готелі ХІХ століття - готелі «Бристоль». Готель побудований у 1898–1899 роки за проєктом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса.

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У грудні 2010 року після 9 років реставрації був заново відкритий знаменитий готель «Бристоль». Оновлений «Бристоль» став третім 5-зірковим готелем в Одесі. Відновлений «Бристоль» майже повністю відповідає тому, що побудував Бернардацці. Італійські меблі від відомої компанії Angelo Cappellini.

До речі, історичний «Бристоль» був обставлений меблями цієї ж марки. Ручна ліпка була відновлена за архівними фото. Багато чого в готель було привезено з Італії, наприклад мармур, люстри, сантехніка, килимові покриття, шовкові шпалери.

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До речі, після реконсрукції в цьому готелі зупинялася англійська команда «Манчестер Юнайтед».

Наставник «Кременя» Олександр Головко ризикнув із перших хвилин випустив Євгена Мурашова та Олександра Головка, які довгий час не мали ігрової практики через отримані травми.

У першому таймі Сергій Білоус відкрив рахунок у матчі. Отримав передачу з правого флангу Бичков прострелив у штрафну на Мурашова, Євген спасував на Білоуса, який зміг переграти голкіпера одеситів. Зрівняти рахунок «Чорноморець» зміг лише у другому таймі. На 60 хвилині Бугай влучив у стійку, проте Ковбаса зміг зіграти на добиванні – 1:1. Стовідсотковий момент мав «Кремінь» наприкінці основного часу, проте забити змогли господарі поля. У компенсований арбітром час одесити забили ще один гол: з подачі Кожушка Бугай вивів «Чорноморець» вперед.

«Чорноморець» - «Кремінь» - 2:1

Голи: Ковбаса 60, Бугай 90+4– Білоус 30

«Чорноморець»: Паламарчук, Поспєлов, Микицей, Мартиненко, Мельничук, Путря, Клименко, Лиховидько, Авагімян, Брагару, Штогрін. Запасні: Варакута, Прийма, Зубейко, Слінкін, Козак, Ковбаса, Валєєв, Хамелюк, Тітаєвський, Кожушко, Бугай, Підківка.

«Кремінь»: Олійник, Мягков, Сантос, Головко, Чеботаєв, Білоус, Геловані, Зубков, Бичков, Мурашов, Куліш. Запасні: Данкович, Бородай, Брюхов, Галата, Фернандо, Островський, Сорокін. Головний тренер: Олександр Головко

Наступний матч «Кремінь» зіграє також на виїзді. 21 жовтня граємо з «Поліссям», а 26 жовтня вдома приймаємо «ВПК-Агро».