Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці +51 новий випадок COVID-19, троє померли

Вчора, 21:33 Переглядів: 1 283

 

Натомість одужало 10 кременчужан

16 жовтня у Кременчуці зареєстрували 51 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.


Захворіли 33 жінки віком від 33 до 78 років та 18 чоловіків віком від 28 до 68 років. 48 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Три лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадах проводяться епідрозслідування, з'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 10 кременчужан. Але, на жаль, сьогодні маємо три випадки смертності.


Усього у Кременчуці зафіксували 817 випадків COVID-19, одужало 310 людей, а померло 24.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: promin.cv.ua
Теги: коронавірус коронавирус
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