Донеччани обігрують ХК «Кременчук» й виходять вперед

Вчора, 21:44 Переглядів: 325

Сьогодні, 16 жовтня, на льодовій арені «Айсберг» хокеїсти «Кременчука» зустрілися з «Донбасом». Це п'ятий поєдинок фіналу плей-оф УХЛ Паріматч між командами. Кременчужани у Дружківці змогли відновити паритет в серії, тому рахунок між командами був - 2:2.





«Кременчук» - «Донбас» 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Рахунок в серії 2:3

Шайби: 1:0 Созонов (Леонов, Хрішпенц), 13:22; 1:1 Буценко (Мільохін, Коренчук), 36:24; 1:2 Сигарьов (Бірюков, Монс), 38:05; 1:3 Буценко (Коренчук), 44:08; 2:3 Денискін (Грицких), 59:04.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерілов, Коробов - Дубінін - Денискін.

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Кобелєв, Пангелов-Юлдашев - Журавльов; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Костіков.





Першим рахунок в грі відкрив кременчуцький клуб: Дмитро Созонов прошив Іллю Андрюхова - 1:0. На перерву команди пішли за переваги господарів, хоча й донеччани мали чисельну перевагу 5:3.





Гості змогли відігратися лише наприкінці другого періоду. Спочатку Микита Буценко після відмінного пасу від Іллі Коренчука добив шайбу в порожній кут воріт і зрівняв рахунок, а потім Андрій Сигарьов відмінним маневром вивів донеччан уперед.





Варто було тільки вийти вперед донеччанам, як вони ще більше активізувалися після двох "сухих" матчів. І вже через 4 хвилини в третьому періоді Микита Буценко зробив дубль і збільшив перевагу «Донбасу» до двох шайб. Уже під кінець основного часу матчу «Кременчук» замінив голкіпера на шостого польового гравця і зміг відіграти одну шайбу зусиллями Андрія Денискына, але на більше у кременчужан не вистачило сил і матч закінчився перемогою «Донбасу» з рахунком 3:2.





Таким чином, «Донбас» повів у фінальній серії плей-офф, серія знову переїжджає в Дружківку, де 18 жовтня о 18:30 відбудеться шостий матч. Пряма трансляція матчу буде доступна в ефірі телеканалу XSPORT.