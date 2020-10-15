После субботнего дождя с грозой в Кременчуге похолодает

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 129

На выходных в Кременчуге воцарится по-настоящему осенняя погода: после субботнего дождя с грозой в городе похолодает.





По данным Ventusky, на протяжении субботы, 17 октября, в Кременчуге периодически будет пускаться дождь, а около 21.00 разразится гроза. Воскресенье, 18 октября, пройдёт без осадков. Температура в субботу составит +14...+20°С, а вот в воскресенье упадёт всего до +10...+13°С. Также стоит отметить, что на уикенд в нашем городе разыграется сильный ветер, до 21 км/час.





Gismeteo прогнозирует, что суббота, 17 октября, принесёт дождь с грозой и порывами ветра до 18 м/с, но это будет достаточно тёплый день – воздух максимум прогреется до +22°С. А вот в воскресенье, 18 октября, осадки ожидаются только с утра, правда, больше +15°С днём ждать не приходится.





Sinoptik не обещает грозы в субботу, 17 октября, а лишь дожди утром и вечером в этот день, а в воскресенье, 18 октября, в Кременчуге будет сухо. Обратите внимание, что в субботу возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Столбики термометров в субботу покажут +14...+22°С, в воскресенье станет куда холоднее – от +11°С до +14°С.