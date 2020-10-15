Працівникам культури Кременчука таки не вистачає мільйона гривень на зарплату

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 324

Працівникам шкіл естетичного виховання (це музичні, художні школи) не вистачає до кінця року одного мільйона гривень на виплату заробітної плати. Це при тому, що на зарплату виконком уже перерозподілив 225 тисяч гривень.



Те, що грошей культурі не вистачає, з'ясувалося 16 жовтня під час засідання бюджетної депутатської комісії. Депутат Оксана Піддубна заявила, що їй відомі факти, коли педагогів змушують писати заяви за свій рахунок без утримання, а доплати за престижність праці знижені з 20% до 5%.



Голова бюджетної комісії Олександр Плескун попросив прокоментувати цю інформацію віцемера з фінансів Тетяну Неіленко. Вона пояснила, що при формуванні бюджету на 2020 рік були передбачені кошти в повному обсязі для виплати педагогам. Проте з першого вересня поточного року підвищилася мінімальна зарплата (із 4723 до 5000 грн, що раніше не було передбачено ні при формуванні Держбюджету, ні при формуванні місцевого бюджету), і тому виник дефіцит коштів. При цьому, як зазначила Тетяна Неіленко, наразі немає проблем із виплатами у педагогів шкіл — вони забезпечуються за рахунок Держбюджету. Крім цього, за рахунок дистанційного навчання виникла економія по фонду зарплати, зокрема — не виплачувалися надбавки за перевірку зошитів. За словами пані Неіленко, по виплатам педагогам галузі освіти «питання гостро не стоїть».





Проте вона не заперечує, що не вистачає грошей на виплати за престижність праці працівникам культури — педагогам шкіл естетичного виховання (музичних, художніх). Керівник управління культури Володимир Кондрашов зазначив, що на поточний рік не вистачає одного мільйона гривень на виплату працівникам галузі.





У підсумку депутатська комісія з питань бюджету доручила управлінню фінансів виконкому до сесії (22 жовтня) дати пропозиції щодо перерозподілу коштів для педагогів шкіл естетичного виховання за рахунок інших галузей.