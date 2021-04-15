«Обмеження призведуть до серйозних збоїв і навіть зупинки виробництв»: міський голова Кременчука Малецький

Як вважаєш ти? Чи треба обмежувати час проїзду в транспорті
Міський голова Кременчука Віталій Малецький вважає неприйнятним обмеження транспорту у Кременчуці на певні години. Про це він написав після рішення Полтавської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Полтавська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій хоче обмежити роботу громадського транспорту на території всієї області, транспорту дозволять працювати лише з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.
Кременчужани, які працюють на підприємствах і я, як міський голова, ПРОТИ таких обмежень для Кременчука!
Для нашого промислового міста такі обмеження є неприйнятними. Ми отримали багато звернень від керівників промислових підприємств. Вони висловлюють обґрунтовані занепокоєння, що введенні обмеження призведуть до серйозних збоїв і навіть зупинки виробництв. Адже багато підприємств Кременчука працюють у дві і навіть три зміни. Також працівники медичних закладів мають необхідність поїздок по місту протягом всього дня, а не у вказані години.
Постійна робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень необхідна також для працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури, аптек, продуктових магазинів.
Переконаний, що введені обмеження в роботі транспорту не принесуть бажаного ефекту, а навпаки, матимуть негативні наслідки в розповсюдженні коронавірусу. Адже збільшиться наповненість салонів громадського транспорту та скупчення людей на зупинках - йдеться у повідомленні.
Кременчук звертатиметься до Полтавської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також керівників Полтавської ОДА із закликом скасувати додаткові обмеження по часу в роботі громадського транспорту Кременчука. Відповідні листи сьогодні направили адресатам. За словами мера, прийнятих раніше обмежень (робота за спеціальними перепустками) цілком достатньо.