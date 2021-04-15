«Обмеження призведуть до серйозних збоїв і навіть зупинки виробництв»: міський голова Кременчука Малецький

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 1 611 Коментарів: 3

Як вважаєш ти? Чи треба обмежувати час проїзду в транспорті

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вважає неприйнятним обмеження транспорту у Кременчуці на певні години. Про це він написав після рішення Полтавської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.









- Полтавська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій хоче обмежити роботу громадського транспорту на території всієї області, транспорту дозволять працювати лише з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.





Кременчужани, які працюють на підприємствах і я, як міський голова, ПРОТИ таких обмежень для Кременчука!



Для нашого промислового міста такі обмеження є неприйнятними. Ми отримали багато звернень від керівників промислових підприємств. Вони висловлюють обґрунтовані занепокоєння, що введенні обмеження призведуть до серйозних збоїв і навіть зупинки виробництв. Адже багато підприємств Кременчука працюють у дві і навіть три зміни. Також працівники медичних закладів мають необхідність поїздок по місту протягом всього дня, а не у вказані години.



Постійна робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень необхідна також для працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури, аптек, продуктових магазинів.



Переконаний, що введені обмеження в роботі транспорту не принесуть бажаного ефекту, а навпаки, матимуть негативні наслідки в розповсюдженні коронавірусу. Адже збільшиться наповненість салонів громадського транспорту та скупчення людей на зупинках - йдеться у повідомленні.

