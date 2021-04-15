Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Обмеження призведуть до серйозних збоїв і навіть зупинки виробництв»: міський голова Кременчука Малецький

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 1 611 Коментарів: 3

 Як вважаєш ти? Чи треба обмежувати час проїзду в транспорті

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вважає неприйнятним обмеження транспорту у Кременчуці на певні години. Про це він написав після рішення Полтавської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 


7 годин на день працюватиме транспорт у Кременчуці


- Полтавська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій хоче обмежити роботу громадського транспорту на території всієї області, транспорту дозволять працювати лише з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.


Кременчужани, які працюють на підприємствах і я, як міський голова, ПРОТИ таких обмежень для Кременчука!


Для нашого промислового міста такі обмеження є неприйнятними. Ми отримали багато звернень від керівників промислових підприємств. Вони висловлюють обґрунтовані занепокоєння, що введенні обмеження призведуть до серйозних збоїв і навіть зупинки виробництв. Адже багато підприємств Кременчука працюють у дві і навіть три зміни. Також працівники медичних закладів мають необхідність поїздок по місту протягом всього дня, а не у вказані години.


Постійна робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень необхідна також для працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури, аптек, продуктових магазинів.


Переконаний, що введені обмеження в роботі транспорту не принесуть бажаного ефекту, а навпаки, матимуть негативні наслідки в розповсюдженні коронавірусу. Адже збільшиться наповненість салонів громадського транспорту та скупчення людей на зупинках - йдеться у повідомленні. 


Кременчук звертатиметься до Полтавської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також керівників Полтавської ОДА із закликом скасувати додаткові обмеження по часу в роботі громадського транспорту Кременчука. Відповідні листи сьогодні направили адресатам. За словами мера, прийнятих раніше обмежень (робота за спеціальними перепустками) цілком достатньо.
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Автор: Альона Душенко
Теги: спецперевезення коронавірус

Чи достатньо спецперепусток у Кременчуці?

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Коментарі: 3

509
Дмитрий:
Сьогодні, 19:27

"Тупой и еще тупее"

У благодетелей-радетелей ручки потеют и ножки сучатся под столом от безнаказанности и упивания своей властью.

 

Довести ситупцию до абсурда, а затем героически ее превозмогать.

 

С мером Черкасс что-то случилось год назад? А нашему только писули наверх писать, перекладывая с себя ответственность.


13 0
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1
D:
Сьогодні, 20:38

СТРАНА ИДИОТОВ !!! Прежде , чем что-то предпринимать, нужно головой подумать! Эти уроды из ОДА всех равняют по своему графику работы! А то, что рядовая медсестра работает до 19.00 -20.00 и ей как-то домой доехать  - это им неважно...На то, что предприятия , которые выпускают хлеб, итд... работают в несколько смен,-  им тоже ложить! Как это всё достало!!!


4 0
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Pereselenets:
Сьогодні, 20:42

Сытые чиновники думают, что всем по карману на такси кататься.


1 0

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