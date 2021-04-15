95 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

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Серед захворівших троє дітей віком від трьох до 12 років

Сьогодні, 15 квітня, у Кременчуці зареєстровано 95 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли 53 жінки віком від 28 до 86 років, 39 чоловіків віком віком від 20 до 72 років та три дитини віком від 3 до 12 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 82 пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.





13 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 140 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужало 46 пацієнтів.



Всього зареєстровано 7725. Одужало 6303. Померло 194