На Полтавщині розпочалась підготовка миротворчого підрозділу

Методично-фаховий збір стартував на базі окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Його метою є забезпечення своєчасної та якісної підготовки особового складу до виконання визначених завдань в особливих кліматичних умовах під час проведення миротворчих операцій. Про це повідомляє АрміяInform.
Кандидати на визначені посади миротворчого контингенту прибули майже з усіх областей України, кожен з них має бойовий досвід.
Близько двох тижнів учасники зборів опановуватимуть теоретичні знання з правил техніки безпеки, основ правової, інженерної, топографічної, медичної підготовки та інших загальновійськових дисциплін. Теоретичну складову органічно доповнять і практичні заняття та тренування, які наприкінці зборів будуть закріплені контрольними заняттями та складанням заліків.