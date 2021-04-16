Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині розпочалась підготовка миротворчого підрозділу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 744 Коментарів: 1

 

Збір стартував на базі окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського

Методично-фаховий збір стартував на базі окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Його метою є забезпечення своєчасної та якісної підготовки особового складу до виконання визначених завдань в особливих кліматичних умовах під час проведення миротворчих операцій. Про це повідомляє АрміяInform


- Навчальна програма зорієнтована на удосконалення, насамперед, льотного та наземного вишколу, відпрацювання елементів  взаємодії між підрозділами та службами загону, чіткого виконання посадових обов’язків кожним військовослужбовцем, — розповів керівник зборів, командир авіаційної бригади. - Тому якісне опанування навчального курсу залежить як від особистісних якостей кандидатів на включення до складу миротворчих місій, так і від рівня організації занять.

 

Кандидати на визначені посади миротворчого контингенту прибули майже з усіх областей України, кожен з них має бойовий досвід.

Близько двох тижнів учасники зборів опановуватимуть теоретичні знання з правил техніки безпеки, основ правової, інженерної, топографічної, медичної   підготовки та інших загальновійськових дисциплін. Теоретичну складову органічно доповнять і практичні заняття та тренування, які наприкінці зборів будуть закріплені контрольними заняттями та складанням заліків. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна навчання
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Коментарі: 1

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mefisto:
Сьогодні, 07:28

У нас сейчас такое изобилие летчиков с большим налетом что нужно отправлять по миротворцам по Африкам? Главное валюту чтобы заработали для мин обороны. А если Путин нападет? Да мы их одними калашами загонем за Уральские горы? Шапками закидаем?


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