На Полтавщині розпочалась підготовка миротворчого підрозділу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 744 Коментарів: 1

Методично-фаховий збір стартував на базі окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Його метою є забезпечення своєчасної та якісної підготовки особового складу до виконання визначених завдань в особливих кліматичних умовах під час проведення миротворчих операцій. Про це повідомляє АрміяInform.





- Навчальна програма зорієнтована на удосконалення, насамперед, льотного та наземного вишколу, відпрацювання елементів взаємодії між підрозділами та службами загону, чіткого виконання посадових обов’язків кожним військовослужбовцем, — розповів керівник зборів, командир авіаційної бригади. - Тому якісне опанування навчального курсу залежить як від особистісних якостей кандидатів на включення до складу миротворчих місій, так і від рівня організації занять.

Кандидати на визначені посади миротворчого контингенту прибули майже з усіх областей України, кожен з них має бойовий досвід.

Близько двох тижнів учасники зборів опановуватимуть теоретичні знання з правил техніки безпеки, основ правової, інженерної, топографічної, медичної підготовки та інших загальновійськових дисциплін. Теоретичну складову органічно доповнять і практичні заняття та тренування, які наприкінці зборів будуть закріплені контрольними заняттями та складанням заліків.