Дітей в Україні щороку перевірятимуть на цукровий діабет

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13 квітня Верховна Рада України прийняла постанову №4042 «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет», інформує офіційний портал ВРУ.





Згідно постанові, ВРУ надасть Кабміну низку доручень для поліпшення діагностики і лікування дітей, хворих на цукровий діабет.





Що саме передбачене постановою:

Забезпечення належного функціонування системи профілактики та діагностики дітей, хворих на діабет. Зокрема, до щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів включать скринінг цукрового діабету.

Забезпечення закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, що проводять профогляди, спеціальними засобами для забору крові та вимірювання цукру. Це має відбуватись за рахунок державного бюджету.

Удосконалення забезпечення дітей, хворих на діабет, лікарськими засобами за бюджетний кошт.

Впровадження міжнародних стандартів надання медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет.





В останні роки кількість захворювань на діабет серед дітей значно зросла, серед основних причин ендокринологи називають надмірне споживання солодощів і фаст-фуду.