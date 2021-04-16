Кременчужани в Одесі стали чемпіонами України з годзю-рю карате

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 300

В Одесі наприкінці березня завершився чемпіонат України з годзю-рю карате. Змагання зібрали біля 650 учасників з 17 областей України.





Полтавську область представили 7 спортсменів з Кременчука, Горішніх Плавнів та Кобеляк. Загальні результати команди: 6 золотих, 6 срібних та 4 бронзові медалі.





Кременчук на чемпіонаті представляла вихованиця клубу карате «Кремінь - Калина» Даяна Семенюк, яка у двох видах повноконтактних поєдинків переконливо перемогла своїх суперниць та стала дворазовою чемпіонкою України!





Також у змаганнях взяв участь керівник міського клубу карате Сергій Калініченко, який в розділі ката карате зайняв перше місце та став чемпіоном України з годзю-рю карате.





Обласна Федерація карате щиро дякує ГО «Серця Кіборгів» за фінансову допомогу і можливість спортсменів взяти участь у змаганнях.



