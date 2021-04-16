Кременчук, Коронавірус / Карантин

ЦНАП у Кременчуці працюватиме в режимі попереднього запису

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 288

 

Друзі, бережіть себе і будьте здорові

В умовах карантину ЦНАП працює виключно в режимі попереднього запису. 


Враховуючи епідемічну ситуацію в місті щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, наполегливо рекомендуємо звертатися до ЦНАП та замовляти адміністративні послуги лише у разі крайньої необхідності, виключно за попереднім записом по телефонних номерах 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06, 75-85-00 або через сайт.


Важливо! У зв’язку з дезінфекцією приміщень ЦНАП закритий для відвідувачів щодня:

  • головний офіс: з 12.00 до 13.00, додатково у вівторок та четвер з 16.00 до 16.30;
  • ЦНАП у Крюкові та у с. Потоки: з 12.00 до 13.00;
  • ЦНАП на Молодіжному: з 13.00 до 14.00.


Друзі, бережіть себе і будьте здорові.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП карантин
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