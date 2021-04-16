ЦНАП у Кременчуці працюватиме в режимі попереднього запису

В умовах карантину ЦНАП працює виключно в режимі попереднього запису.
Враховуючи епідемічну ситуацію в місті щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, наполегливо рекомендуємо звертатися до ЦНАП та замовляти адміністративні послуги лише у разі крайньої необхідності, виключно за попереднім записом по телефонних номерах 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06, 75-85-00 або через сайт.
Важливо! У зв’язку з дезінфекцією приміщень ЦНАП закритий для відвідувачів щодня:
Друзі, бережіть себе і будьте здорові.