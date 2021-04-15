Цього року більше 3000 українських сіл підключать до інтернету, і Полтавщина не виключення

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 360

В планах Мінцифри – забезпечити інтернетом 95% українців незалежно від місця проживання. У зв’язку з цим запустили платформу «Інтернет-субвенція» та публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проекту.





Тільки у 2021 році інтернет-субвенція дозволить забезпечити оптичним інтернетом понад 1 мільйон людей з 3000 сіл по всій країні,

до мережі підключать понад 6000 закладів соціальної інфраструктури.





Що стосується Полтавщини, то заявки подали 34 громади. У заявках вказано 293 села і 1062 соціальних заклада.





Відслідкувати, як Мінцифра реалізує проєкт «Інтерент-субвенція» можна на дашборді. Дані оновлюються в режимі реального часу.





Про те, як подати заявку, голови ОТГ зможуть дізнатися за посиланням.