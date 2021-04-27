«200 гривень і я продовжую відпочивати», — кременчужанин намагався відкупитися від патрульних

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 306 Коментарів: 1

У стільки він оцінив непритягнення його до відповідальності за розпиття алкоголю в громадському місці

26 квітня, поліцейські на вулиці Перемоги виявили чоловіка, який розпивав алкогольні напої посеред вулиці.





Як повідомила пресслужба патрульної поліції, під час спілкування з інспекторами 63-річний чоловік запропонував їм хабар у 200 гривень для уникнення відповідальності.





Неодноразові попередження інспекторів про кримінальну відповідальність його не зупиняли, тож копи склали на містянина адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці) КУпАП та викликали слідчих для документування факту пропозиції неправомірної вигоди.