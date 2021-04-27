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«200 гривень і я продовжую відпочивати», — кременчужанин намагався відкупитися від патрульних

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 306 Коментарів: 1

 

У стільки він оцінив непритягнення його до відповідальності за розпиття алкоголю в громадському місці

26 квітня, поліцейські на вулиці Перемоги виявили чоловіка, який розпивав алкогольні напої посеред вулиці.


Як повідомила пресслужба патрульної поліції, під час спілкування з інспекторами 63-річний чоловік запропонував їм хабар у 200 гривень для уникнення відповідальності.


Неодноразові попередження інспекторів про кримінальну відповідальність його не зупиняли, тож копи склали на містянина адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці) КУпАП та викликали слідчих для документування факту пропозиції неправомірної вигоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар
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Коментарі: 1

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evgeniys:
Сьогодні, 14:56

То как у него отбирали бутылку и колбасу это было эпическое зрелище smile Но три патрульных машины + машина охраны(маркета наверное)  на одного пьяного - перебор..


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