«Антикоронавірусний батальйон» перевірив транспорт під Кременчуком

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 750 Коментарів: 2

У Кременчуцькому районі продовжуються спільні перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті. Вчора, 26 квітня, «антикоронавірусний батальйон» перевірив транспортні засоби на дотримання протиепідемічних заходів. Транспорт перевіряли на зупинках в с. Піщане Кременчуцького району.





До спільної перевірки долучилися представники районної робочої групи, зокрема представники відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ Кременчуцької райдержадміністрації, правоохоронці, представники Держпродспоживслужби.





Під час перевірки основна увага приділялася дотриманню автомобільними перевізниками рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19), а саме:

наявність та перевезення пасажирів в респіраторах або захисних масках;

наявність біля вхідних дверей транспортного засобу спиртовмісних антисептиків;

наявність в салоні транспортного засобу інформаційних матеріалів про необхідність використання засобів індивідуального захисту для користування автомобільним транспортом;

наявність у кожному транспортному засобу інформаційних матеріалів для пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби (СOVID-19);

перевезення пасажирів в межах місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб.

Разом з тим, проводилася перевірка дотримання договірних умов, зокрема наявності необхідних документів на обслуговування маршрутів; технічного стану; комплектності, наявності в належному стані аптечок і вогнегасників.





Відповідні рейдові перевірки робочою групою проводитимуться й надалі.