«Антикоронавірусний батальйон» перевірив транспорт під Кременчуком

У Кременчуцькому районі продовжуються спільні перевірки дотримання карантинних вимог на транспорті. Вчора, 26 квітня, «антикоронавірусний батальйон» перевірив транспортні засоби на дотримання протиепідемічних заходів. Транспорт перевіряли на зупинках в с. Піщане Кременчуцького району.
До спільної перевірки долучилися представники районної робочої групи, зокрема представники відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ Кременчуцької райдержадміністрації, правоохоронці, представники Держпродспоживслужби.
Під час перевірки основна увага приділялася дотриманню автомобільними перевізниками рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19), а саме:
Разом з тим, проводилася перевірка дотримання договірних умов, зокрема наявності необхідних документів на обслуговування маршрутів; технічного стану; комплектності, наявності в належному стані аптечок і вогнегасників.
Відповідні рейдові перевірки робочою групою проводитимуться й надалі.