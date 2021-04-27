Кременчук, Споживач

У чергу в ЦНАП кременчужанам допоможе зареєструватись Цнапенко

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 369

 

Розробила бота та ж сама команда, яка працювала над усім програмним забезпеченням Центру надання адміністративних послуг

ЦНАП розробив ще один інструмент для зручності відвідувачів – чат-бот. Бот допоможе залічені секунди замовити або скасувати талон електронної черги для оформлення адміністративної послуги у Кременчуцькому ЦНАПі.


Завантажити бот можна за посиланням.


Наразі віртуальний помічник працює в режимі тестування, тож працівники центру будуть раді отримати відгуки та зауваження на пошту: cnap@kremen.gov.ua або за телефоном: (096) 097 15 88.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП чат-бот
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