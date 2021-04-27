Кременчук, Спорт, Кременчуг

Під Кременчуком розпочали будівництво стадіону зі штучним покриттям

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 858

 

На території розпочалися підготовчі роботи

У селі Максимівка Кременчуцького району розпочалося будівництво стадіону зі штучним покриттям. Про це повідомляє пресслужба Піщанської сільської ради. 


Роботи з підготовки облаштування футбольного покриття вже розпочалися. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Піщанська сільська рада
Теги: Максимівка стадіон
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