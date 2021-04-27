Під Кременчуком розпочали будівництво стадіону зі штучним покриттям

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У селі Максимівка Кременчуцького району розпочалося будівництво стадіону зі штучним покриттям. Про це повідомляє пресслужба Піщанської сільської ради.





Роботи з підготовки облаштування футбольного покриття вже розпочалися.