Вступили в дію зміни за порушення правил військового обліку - кого штрафуватимуть

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 006 Коментарів: 1

Кременчуцький ОМТЦК та СП звертає увагу, що Законом України, який вступив у дію з 23.04.2021 року внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають посилення відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію та зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.



Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку





Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (510 – 850 грн.)

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (850- 1700 грн.)





Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію



Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн.) і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот (3400 -5100 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 -5100 грн.) і на посадових осіб - від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (5100 – 8500 грн.)



Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності



Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату,

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (510 – 850 грн.)

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";(850- 1700 грн.)

статті 211-1-211-6 виключено.