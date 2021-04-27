Під Кременчуком влобову зіткнулись ВАЗ і Daewoo: пасажир у лікарні

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26 квітня, близько 10.30, у Кременчуцькому район сталася дорожньо-транспортна пригоди, внаслідок якої травмувався пасажир легковика, повідомляє пресслужба поліції.





На автодорозі «Семенівка-Худоліївка» зіткнулися Daewoo, під керуванням 21-річного водія та ВАЗ-2199, під керуванням 65-річного чоловіка. Обидва - мешканці Семенівщини.





49-річного пасажира ВАЗа госпіталізували.





Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.