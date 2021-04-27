Під Кременчуком браконьєр натягав риби на 212 тисяч гривень

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27 квітня, близько 3.40, рейдова група виявила 45-річного чоловіка, який незаконно рибалив на Кременчуцькому водосховищі, поблизу села Максимівка. Як повідомляє пресслужба поліції, чоловік на 200-метрову сітку незаконно виловив близько 100 кілограмів різної риби, завдавши збитків водним біоресурсам на понад 212 тисяч гривень.





Слідчі вилучили речові докази та розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом). Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру. Триває досудове розслідування.





Нагадаємо, з 1 квітня діє заборона на вилов у нерестовищах. Заборона діє на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищі у межах адміністративної території Полтавської області – з 25 березня по 9 червня (включно). На інших рибогосподарських водних об’єктах – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок з 1 квітня по 30 червня.