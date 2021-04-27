Уряд виділив для шкіл 1 млн грн на боротьбу з коронавірусом

На ці кошти закуплять ноутбуки та засоби захисту
Уряд виділив для шкіл 1 млн грн державної субвенції на боротьбу з коронавірусом та його наслідками під час освітнього процесу. Як йдеться на сайті Міністерства освіти і науки, це додаткове фінансування передбачене держбюджетом на 2021 рік.
Ці кошти спрямовують на придбання:
- ноутбуків для педпрацівників шкіл для організації дистанційного навчання – 980 млн гривень;
- засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році – 20 млн гривень.
Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу у школах. Проте, якщо учням заборонять відвідувати заклади освіти, техніка на період дії такої заборони може надаватися у користування вчителям.
Для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО закуплять:
- дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри для учасників ЗНО, інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників;
- дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;
- ізоляційних медичних одноразових халатів та захисних щитків для інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.
Використання субвенції здійснюватиметься на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: kobita.org.ua