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Уряд виділив для шкіл 1 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 405 Коментарів: 2

 

На ці кошти закуплять ноутбуки та засоби захисту

Уряд виділив для шкіл 1 млн грн державної субвенції на боротьбу з коронавірусом та його наслідками під час освітнього процесу. Як йдеться на сайті Міністерства освіти і науки, це додаткове фінансування передбачене держбюджетом на 2021 рік.


Ці кошти спрямовують на придбання:

  • ноутбуків для педпрацівників шкіл для організації дистанційного навчання – 980 млн гривень;
  • засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році – 20 млн гривень.

Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу у школах. Проте, якщо учням заборонять відвідувати заклади освіти, техніка на період дії такої заборони може надаватися у користування вчителям.


Для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО закуплять:

  • дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри для учасників ЗНО, інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників;
  • дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;
  • ізоляційних медичних одноразових халатів та захисних щитків для інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.

Використання субвенції здійснюватиметься на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kobita.org.ua
Теги: субвенція финансирование школа карантин ноутбук средства индивидуальной защиты ЗНО ВНО
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Коментарі: 2

231
1
romix:
Сьогодні, 13:26

Уряд виділив для шкіл 1 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Ці кошти спрямовують на придбання: ноутбуків для педпрацівників шкіл для організації дистанційного навчання – 980 млн гривень;

100 ноутов в масштабах Украины - это победа над короной!

Зебильная власть во всей своей красе (пара курток Степанова дороже стоит)

 

 


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КАПУША:
Сьогодні, 14:26

 

Проте, якщо учням заборонять відвідувати заклади освіти, техніка на період дії такої заборони може надаватися у користування вчителям

Оце логіка! Не дітям дати, а в користування вчителів! 


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