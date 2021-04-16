Область вимагає зупинити громадський транспорт у денний час – Кременчук опирається

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 4 057 Коментарів: 1

З 19 квітня у Кременчуці та на Полтавщині встановлюють обмеження у часі для роботи громадського транспорту. Транспорт працюватиме зранку з 6.00 до 10.00, а ввечері – з 16.00 до 19.00. Рішення ухвалили 15 квітня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Полтавської області.









Підприємства Кременчука гостро зреагували на рішення у Полтаві, адже циклічність виробництва, велика кількість працівників, яка працює у дві і навіть три зміни, призведе до зупинки виробництва.





Міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу зауважив, що у Полтаві пропонували підприємствам самотужки перевозити своїх працівників. Він додав, що таке рішення неприйнятне для нашого промислового міста, адже навіть для перевезення працівників Крюківського вагонобудівного заводу необхідно близько 100 автобусів.





Кременчук знову звертатиметься до Полтави з проханням зняття часових обмежень. Якщо зупиниться транспорт, відбудеться колапс.





Як добиратися з Павлиша, Онуфріївки, Світловодська





Окреме питання – міжобласні сполучення, адже багато хто працює у Кременчуці з Павлиша, Світловодська, Онуфріївки.





- Ми говорили з обласним керівництвом, вони вважають, що це є транзитне перевезення й воно може відправлятися з автостанції й може курсувати, - зауважив начальник управління транспорту Руслан Івашина.





На 25% скоротилася кількість транспорту у Кременчуці





Начальник управління транспорту Руслан Івашина повідомив, що на маршрут вийшла достатня кількість комунального транспорту (51 тролейбус та 9 автобусів). Проте скоротилася кількість маршруток - замість 150 вийшло 110 одиниць транспорту. Зараз говоритимуть з перевізниками, аби вони не скорочували кількість транспорту.





Міський голова додав, що водії транспорту мають за необхідне забирати із зупинок батьків, які відвозять дітей у садочки.





- Вчора виникали ситуації, коли водії не брали дітей, яких везли до садочків. Мені розповідали, коли батько плакав, що не взяли на маршрутку 15Б з дитиною. Відповідно до рішення, супроводжуючих осіб, які доставляють дітей до місця навчання, брати. Якщо стоять батьки з дитиною або бабуся чи дідусь, які везуть до садочка, - обов'язково беремо, - додав мер.





Кременчужани, які перевозять малюків у дитячі садки або регулярно відвідують медцентри - необхідно звернутися у службу 1563, щоб отримати спецперепустку.