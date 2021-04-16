«Для Полтави посадковий матеріал – щось дивне»: чи торгуватимуть розсадою у Кременчуці

Обмеження полтавської комісії мають вступити у силу з 19 квітня
16 квітня на засіданні у мерії з'ясовували, чи можна буде під час карантину торгувати розсадою у Кременчуці.
Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі Людмила Жорняк зауважила, що у постанові Кабміну №1236 дозволено приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують на торговельних площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі насінням і садибним матеріалом. Цього немає в протоколі регіональної комісії ТЕБ і НС, але є в постанові. Тобто садибним матеріалом на ринках, котрим дозволено працювати, люди можуть торгувати.
Свою думку висловив мер Кременчука:
Мер Малецький вважає, що забороняти торгівлю посадковим матеріалом неправильно, адже він - основне джерело доходу для багатьох мешканців міста та передмістя.