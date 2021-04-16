«Для Полтави посадковий матеріал – щось дивне»: чи торгуватимуть розсадою у Кременчуці

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16 квітня на засіданні у мерії з'ясовували, чи можна буде під час карантину торгувати розсадою у Кременчуці.





Начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі Людмила Жорняк зауважила, що у постанові Кабміну №1236 дозволено приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують на торговельних площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі насінням і садибним матеріалом. Цього немає в протоколі регіональної комісії ТЕБ і НС, але є в постанові. Тобто садибним матеріалом на ринках, котрим дозволено працювати, люди можуть торгувати.





Свою думку висловив мер Кременчука:





- Місцева комісія ТЕБ і НС може ввести більш жорсткі обмеження – як це зробили в Полтаві. Там зазвичай нічого не садять і не вирощують, для них посадковий матеріал - щось дивне. Для Кременчука та сіл, які знаходяться у передмісті, посадковий матеріал - це спосіб виживання. Ми маємо розуміти людей.





Мер Малецький вважає, що забороняти торгівлю посадковим матеріалом неправильно, адже він - основне джерело доходу для багатьох мешканців міста та передмістя.