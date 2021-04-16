Гарячу воду у Кременчуці почнуть відключати на тиждень пізніше: оновлений графік

У мерії внесли корективи у графік відключення гарячої води. Рішення про підсумки опалювального сезону та план профілактичних ремонтів тепломереж ухвалили сьогодні, 16 квітня, на засідання виконкому.
Відповідно до оновленого графіка, профілактичні ремонти розпочнуться з 26 квітня – на тиждень пізніше, ніж передбачав попередній варіант. Як пояснив віцемер Іван Москалик, відключення відтермінували у зв'язку з тим, що через холодну погоду поки що не вимикатимуть опалення у школах та дитсадках.
Першими відключать нагірну частину міста, Раківку, частину Крюкова та об’єкти від локальних котелень. При цьому профілактичні роботи на Раківці будуть затяжними — вони триватимуть аж до 30 вересня. Така історія повторюється щороку, гуртовий покупець тепла - комунальне підприємство «Теплоенерго» - не в змозі розрахуватися з вагонним заводом, теплоелектроцентраль якого обігріває мешканців.
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Нагірна частина міста та квартали 305, 274, 278
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з 26 квітня до 4 червня
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Центральна частина міста та квартал 101
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з 7 червня до 25 липня
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Молодіжний
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з 26 липня до 29 серпня
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Раківка
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з 26 квітня до 30 вересня
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Тепломагістралі від котельні кварталу №176 на вул. Маршала Говорова, 28-а
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з 1 липня до 30 липня
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ТЕЦ – КрАЗ та квартали 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ)
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з 30 серпня до 30 вересня
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Тепломагістралі від котельні кварталу 17 на вул. Приходька
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з 1 червня до 30 червня
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Тепломагістралі від котельні кварталу 142-143 на вул. Мічуріна
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з 2 серпня до 31 серпня
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Тепломагістралі від котелень кварталу № 620 на вул. Івана Приходька, 101-а,
Пождепо на вул. Ковальській, 32-А
ЗОШ № 7 на вул. Пілотів, 43-А
Школа-інтернат № 21 на вул. Чкалова, 217-А
Управління зрошувальних систем на вул. Цілиноградській, 3-Б
Хлібна база на вул. Кондратюка, 7-Б
ЗОШ № 24 (І) на просп. Полтавському, 11
ЗОШ № 29 на вул. Республіканській, 76
ЗОШ № 2 на вул. Б. Хмельницького, 66
ДНЗ № 4 на вул. Соломії Крушельницької 4
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з 26 квітня до 10 вересня