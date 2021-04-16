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Гарячу воду у Кременчуці почнуть відключати на тиждень пізніше: оновлений графік

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 2 260 Коментарів: 1

 

Відключення розпочнуться з 26 квітня (не з 19, як планувалося раніше)

У мерії внесли корективи у графік відключення гарячої води. Рішення про підсумки опалювального сезону та план профілактичних ремонтів тепломереж ухвалили сьогодні, 16 квітня, на засідання виконкому.


Відповідно до оновленого графіка, профілактичні ремонти розпочнуться з 26 квітня – на тиждень пізніше, ніж передбачав попередній варіант. Як пояснив віцемер Іван Москалик, відключення відтермінували у зв'язку з тим, що через холодну погоду поки що не вимикатимуть опалення у школах та дитсадках.


Першими відключать нагірну частину міста, Раківку, частину Крюкова та об’єкти від локальних котелень. При цьому профілактичні роботи на Раківці будуть затяжними — вони триватимуть аж до 30 вересня. Така історія повторюється щороку, гуртовий покупець тепла - комунальне підприємство «Теплоенерго» - не в змозі розрахуватися з вагонним заводом, теплоелектроцентраль якого обігріває мешканців.


Графік відключення гарячої води


Нагірна частина міста та квартали 305, 274, 278 

з 26 квітня до 4 червня

Центральна частина міста та квартал 101

з 7 червня до 25 липня 

Молодіжний

з 26 липня до 29 серпня 

Раківка

з 26 квітня до 30 вересня

Тепломагістралі від котельні кварталу №176 на вул. Маршала Говорова, 28-а

з 1 липня до 30 липня 

ТЕЦ – КрАЗ та квартали 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ) 

з 30 серпня до 30 вересня

Тепломагістралі від котельні кварталу 17 на вул. Приходька 

з 1 червня до 30 червня 

Тепломагістралі від котельні кварталу 142-143 на вул. Мічуріна 

з 2 серпня до 31 серпня 

Тепломагістралі від котелень кварталу № 620 на вул. Івана Приходька, 101-а,

Пождепо на вул. Ковальській, 32-А

ЗОШ № 7 на вул. Пілотів, 43-А

Школа-інтернат № 21 на вул. Чкалова, 217-А

Управління зрошувальних систем на вул. Цілиноградській, 3-Б

Хлібна база на вул.  Кондратюка, 7-Б

ЗОШ № 24 (І) на просп. Полтавському, 11

ЗОШ № 29 на вул. Республіканській, 76

ЗОШ № 2 на вул. Б.  Хмельницького, 66

ДНЗ № 4 на вул. Соломії Крушельницької 4

з 26 квітня до 10 вересня
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: графік відключення гаряча вода
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Коментарі: 1

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evgeniys:
Сьогодні, 13:47

А за что так Раковку горячая вода ненавидит?flushed


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