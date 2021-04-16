Гарячу воду у Кременчуці почнуть відключати на тиждень пізніше: оновлений графік

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 2 260 Коментарів: 1

Відключення розпочнуться з 26 квітня (не з 19, як планувалося раніше)

У мерії внесли корективи у графік відключення гарячої води. Рішення про підсумки опалювального сезону та план профілактичних ремонтів тепломереж ухвалили сьогодні, 16 квітня, на засідання виконкому.





Відповідно до оновленого графіка, профілактичні ремонти розпочнуться з 26 квітня – на тиждень пізніше, ніж передбачав попередній варіант. Як пояснив віцемер Іван Москалик, відключення відтермінували у зв'язку з тим, що через холодну погоду поки що не вимикатимуть опалення у школах та дитсадках.





Першими відключать нагірну частину міста, Раківку, частину Крюкова та об’єкти від локальних котелень. При цьому профілактичні роботи на Раківці будуть затяжними — вони триватимуть аж до 30 вересня. Така історія повторюється щороку, гуртовий покупець тепла - комунальне підприємство «Теплоенерго» - не в змозі розрахуватися з вагонним заводом, теплоелектроцентраль якого обігріває мешканців.





Графік відключення гарячої води



