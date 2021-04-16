Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік потрапив під потяг біля вагонного депо і загинув

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 732

 

Тіло під час перевірки знайшов черговий

Сьогодні, 16 квітня, близько 5.00 на в'їзді в депо залізничної станції «Гребінка» черговий під час перевірки знайшов тіло невідомого чоловіка. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, наразі відомо лише, що загиблий потрапив під потяг.


Правоохоронці займаються встановленням особи покійного й обставин його загибелі. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.


Також вирішується питання внесення відомостей до ЄРДР за ч. 3 ст. 276 ККУ (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).

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Автор: Людмила Скачко Джерело фото: Національна поліція України
Теги: поезд труп
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