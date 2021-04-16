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24-річного кременчужанина побили і відібрали мобільний телефон

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ТОРівцям вдалося затримати порушників

Учора, 15 квітня, 24-річний кременчужанин зателефонував до поліції та повідомив, що двоє невідомих його побили та відібрали мобільний телефон. За інформацією патрульної поліції Кременчука, сталося це на провулку Щемилівському близько 15.00.


Інспектори роти ТОР, поспілкувавшись з потерпілим, отримали детальний опис нападників. Через деякий час їм вдалося знайти порушників, яких упізнав пограбований хлопець.


На місці події працювала слідчо-оперативна група, надалі їм належить встановити всі обставини цієї справи.

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Автор: Людмила Скачко Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: грабеж мобильный телефон побили
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