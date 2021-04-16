За крок до Суперліги: волейбольні матчі «Решетилівки» та «Полтавчанки»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 223

Сьогодні та завтра, 16 та 17 квітня, у Полтаві відбудуться два перехідні матчі чемпіонату України з волейболу серед чоловіків за право грати у Суперлізі наступного сезону. Змагання відбудуться у спорткомплексі полтавського заводу медичного скла. Між собою зійдуться команди «Решетилівка» та «МХП-Вінниця».





Серія плей-офф триватиме до трьох перемог однієї з команд. Зауважимо, що після двох матчів у Вінниці рахунок в серії — 1:1.





Перша гра відбудеться у п’ятницю, 16 квітня, о 16.00, а друга – 17 квітня об 11.00.









А ось жіноча полтавська команда «Полтавчанка» змагатиметься за збереження прописки у Суперлізі. 17 та 18 квітня відбудуться два перехідні матчі за місце у жіночій волейбольній Суперлізі. На полі зійдуться «Полтавчанка» та вінницька команда «Білозгар-Університет».



