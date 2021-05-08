На Полтавщині 33-річний чоловік облив себе та будинок бензином і підпалив

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Учора, 7 травня, близько 20.30, на лінію «102» зателефонувала мешканка села Войниха Лубенського району, яка повідомила, що її колишній співмешканець має намір покінчити життя самогубством.





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, на виклик прибули поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лубенського райвідділу Руслан Куц та Віталій Якименко.





На місці події інспектори з’ясували, що 33-річний мешканець села Мгар Лубенського району приїхав до своєї колишньої співмешканки, аби вирішити сімейні питання. Однак під час розмови між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік облив себе та будинок бензином і погрожував все підпалити. Поліцейські намагалися заспокоїти його та радили не завдавати шкоди собі та не вчиняти протиправних дій. Але він проігнорував їхні слова та підпалив побутові речі і себе.





Інспектори поліції врятували чоловіка, швидко накривши його ковдрою, та вивели з приміщення. Потім поліцейські передали потерпілого працівникам екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його до місцевої лікарні.





До медзакладу за допомогою також звернувся один із патрульних. Виявилося, що в результаті гасіння пожежі він отруївся чадним газом. Після надання правоохоронцю медичної допомоги його життю й здоров’ю нічого не загрожує.





За словами поліцейського, вони з колегою робили усе можливе, аби врятувати життя людини. Правоохоронець стверджує, що не бачить у своїх діях героїчного вчинку і переконаний, що так би вчинив кожен.