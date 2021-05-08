«Місто без околиць»: на вулиці Чкалова у Кременчуці з’явилися нові «дорожні знаки»

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 252

Дві ями вловили кілька автівок, після чого люди стали рятуватися, як могли...

На вулиці Чкалова сьогодні з’явилися нові «дорожні знаки» - ось вони тут, на фото. З’явилися вони після того, як глибоченькі ями, надійно сховані в калюжах, вловили в районі перехресть з пров. Токарним та Вишневим кілька авто. Як кажуть очевидці, один з водіїв пошкодив одразу два колеса та викликав копів.





А доки поліція розбирається зі службами, які мають утримувати дороги (і чи розбереться?), люди вирішили рятуватися самі та поставили «дорожні знаки».





От так і виглядає нині обіцяне мером Малецьким «місто без околиць» на Чередниках: як не в яму вскочиш, так в калюжу. А пішоходів ще можуть скупати «хвилі», які ганяють авто...





На вулиці Чкалова немає зливової каналізації, натомість дорога добряче просіла. Але її немає навіть у планах поточного ремонту, оприлюднених департаментом ЖКГ.

А колись же мер Віталій Малецький навіть тротуар мешканцям Чкалова обіцяв…





До речі, між зупинками «Кладовище» та «Магазин» на цій же вулиці є ще й нова «дорожня розмітка»: якась добра людина обвела три ями білою фарбою, щоб водії не били авто.