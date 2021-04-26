Кременчук, Споживач

Дізнайся, коли твоя вулиця буде без ям: графік ремонту доріг та тротуарів у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 987

 

Департамент ЖКГ оприлюднив орієнтовний графік

У мерії оприлюднили орієнтовний графіка поточних ремонтів вулично-шляхової мережі, розроблений департаментом ЖКГ спільно з шляховим ремонтно-будівельним управлінням. Він ще може коригуватися. Та й погода вносить свої корективи.


Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, з квітня по листопад у місті інтенсивно вкладатимуть асфальт. Поточний ремонт доріг намагатимуться робити великими картами із застосуванням фрези.


Найбільш інтенсивні ділянки руху — перехрестя просп. Свободи з вулицею Вадима Пугачова, вулицю Першотравневу ремонтуватимуть вночі.


Поточний ремонт вулично-шляхової мережі

вул. Київська (від знаку "Кременчук" до АЗС Сокар)

до кінця квітня

вул. 29 Вересня (від вул.Троїцької до вул. Івана Мазепи)

до кінця квітня

коло на просп. Л.Українки (пивзаводівське коло)

до кінця квітня

вул.Київська (від вул.В.Пугачова на виїзд та в'їзд)

до кінця квітня

проїзна частина мостового переходу через р.Дніпро

до кінця квітня

вул.Л.Покладова

до кінця квітня

вул.29 Вересня (від вул.Софіївської)

квітень

Перехрестя прос.Свободи та вул.В.Пугачова

квітень-травень

проспект Свободи (район зупинки "Міський сад")

квітень-травень

вул.Першотравнева (від Річкового вокзалу до вул.Леонова)

квітень-червень

вул.Богаєвського ( від вул.Сумської до пров.Гранітного)

травень

вул. Ігоря Сердюка (від просп. Свободи до вул.Шевченка)

травень-червень

проїзд Ярославський

травень-червень

вул.Кооперативна (КВК)

червень

вул.Небесної Сотні (від вул.Соборної до вул.Миколаївської)

червень-липень

вул.Хорольська (від 7Хорольського тупика до Пугачова)

червень-липень

вул.Шевченка (від вул.Української до вул.Першотравневої)

липень

вул.Миколаївська

липень-серпень

вул.Гагаріна (від вулМиколаївської до вул.Першотравневої)

липень-серпень

пров. Г.Бреста (від просп.Свободи до КВК)

липень-серпень

вул.Маршала Рокосовського

серпень

Набережна Л.Дніпрова (від пров.Літературного

серпень-вересень

просп.Полтавський до шляхопроводів

вересень

вул.М.Кучми (від вул.Велика Небережна до вул.Ярмаркової)

вересень-жовтень

вул.Соломії Крушельницької

вересень

туп.7-ий Хорольський

вересень

вул.Бетонна

вересень-жовтень

вул. О.Пугачова (після заміни ділянки водогону КВК)

вересень-жовтень

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів

вул.Л.Покладова (від вул.І.Мазепи до вул.І.Сердюка)

квітень-травень

вул.І.Мазепи №28,30,27

травень-червень

вул.Соборна №36-40

серпень-вересень

вул.Халаменюка

липень-серпень

вул.Першотравнева

серпень-вересень

вул.Республіканська №89-91

червень-липень

пров.Гвардійський №4-22

жовтень-листопад

вул.Генерала Ірінєєва

червень

вул.Київська, б.60,58,59-61

червень-липень

вул. Олексія Древаля, б 87,85

червень-липень

вул.Л.Дніпрова, б.62,72,74,82

вересень-жовтень

просп. Лесі Українки, б.22-26

липень-серпень

вул.Київська, б.77,79,79-А

червень

вул.Приходька, пров. Тополевий

жовтень-листопад

вул.Першотравнева б.55-63

липень-серпень

вул.Халаменюка - вул.Соборна

серпень-вересень

Ремонт тротуарів

вул. Небесної Сотні 13-9

серпень-вере сень

вул.Борищака, вул.Горького, вул.І.Сердюка

липень-серпень

пров. Тецівський, б.8

липень

Улаштування паркувальних кишень

вул.Першотравнева

червень-липень

вул.Небесної Сотні

серпень-вересень
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: департамент ЖКГ
Теги: ремонт ремонт доріг графік
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