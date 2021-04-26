Дізнайся, коли твоя вулиця буде без ям: графік ремонту доріг та тротуарів у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 987

У мерії оприлюднили орієнтовний графіка поточних ремонтів вулично-шляхової мережі, розроблений департаментом ЖКГ спільно з шляховим ремонтно-будівельним управлінням. Він ще може коригуватися. Та й погода вносить свої корективи.



Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, з квітня по листопад у місті інтенсивно вкладатимуть асфальт. Поточний ремонт доріг намагатимуться робити великими картами із застосуванням фрези.



Найбільш інтенсивні ділянки руху — перехрестя просп. Свободи з вулицею Вадима Пугачова, вулицю Першотравневу ремонтуватимуть вночі.



