Дізнайся, коли твоя вулиця буде без ям: графік ремонту доріг та тротуарів у Кременчуці

У мерії оприлюднили орієнтовний графіка поточних ремонтів вулично-шляхової мережі, розроблений департаментом ЖКГ спільно з шляховим ремонтно-будівельним управлінням. Він ще може коригуватися. Та й погода вносить свої корективи.
Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, з квітня по листопад у місті інтенсивно вкладатимуть асфальт. Поточний ремонт доріг намагатимуться робити великими картами із застосуванням фрези.
Найбільш інтенсивні ділянки руху — перехрестя просп. Свободи з вулицею Вадима Пугачова, вулицю Першотравневу ремонтуватимуть вночі.
|
Поточний ремонт вулично-шляхової мережі
|
вул. Київська (від знаку "Кременчук" до АЗС Сокар)
|
до кінця квітня
|
вул. 29 Вересня (від вул.Троїцької до вул. Івана Мазепи)
|
до кінця квітня
|
коло на просп. Л.Українки (пивзаводівське коло)
|
до кінця квітня
|
вул.Київська (від вул.В.Пугачова на виїзд та в'їзд)
|
до кінця квітня
|
проїзна частина мостового переходу через р.Дніпро
|
до кінця квітня
|
вул.Л.Покладова
|
до кінця квітня
|
вул.29 Вересня (від вул.Софіївської)
|
квітень
|
Перехрестя прос.Свободи та вул.В.Пугачова
|
квітень-травень
|
проспект Свободи (район зупинки "Міський сад")
|
квітень-травень
|
вул.Першотравнева (від Річкового вокзалу до вул.Леонова)
|
квітень-червень
|
вул.Богаєвського ( від вул.Сумської до пров.Гранітного)
|
травень
|
вул. Ігоря Сердюка (від просп. Свободи до вул.Шевченка)
|
травень-червень
|
проїзд Ярославський
|
травень-червень
|
вул.Кооперативна (КВК)
|
червень
|
вул.Небесної Сотні (від вул.Соборної до вул.Миколаївської)
|
червень-липень
|
вул.Хорольська (від 7Хорольського тупика до Пугачова)
|
червень-липень
|
вул.Шевченка (від вул.Української до вул.Першотравневої)
|
липень
|
вул.Миколаївська
|
липень-серпень
|
вул.Гагаріна (від вулМиколаївської до вул.Першотравневої)
|
липень-серпень
|
пров. Г.Бреста (від просп.Свободи до КВК)
|
липень-серпень
|
вул.Маршала Рокосовського
|
серпень
|
Набережна Л.Дніпрова (від пров.Літературного
|
серпень-вересень
|
просп.Полтавський до шляхопроводів
|
вересень
|
вул.М.Кучми (від вул.Велика Небережна до вул.Ярмаркової)
|
вересень-жовтень
|
вул.Соломії Крушельницької
|
вересень
|
туп.7-ий Хорольський
|
вересень
|
вул.Бетонна
|
вересень-жовтень
|
вул. О.Пугачова (після заміни ділянки водогону КВК)
|
вересень-жовтень
|
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів
|
вул.Л.Покладова (від вул.І.Мазепи до вул.І.Сердюка)
|
квітень-травень
|
вул.І.Мазепи №28,30,27
|
травень-червень
|
вул.Соборна №36-40
|
серпень-вересень
|
вул.Халаменюка
|
липень-серпень
|
вул.Першотравнева
|
серпень-вересень
|
вул.Республіканська №89-91
|
червень-липень
|
пров.Гвардійський №4-22
|
жовтень-листопад
|
вул.Генерала Ірінєєва
|
червень
|
вул.Київська, б.60,58,59-61
|
червень-липень
|
вул. Олексія Древаля, б 87,85
|
червень-липень
|
вул.Л.Дніпрова, б.62,72,74,82
|
вересень-жовтень
|
просп. Лесі Українки, б.22-26
|
липень-серпень
|
вул.Київська, б.77,79,79-А
|
червень
|
вул.Приходька, пров. Тополевий
|
жовтень-листопад
|
вул.Першотравнева б.55-63
|
липень-серпень
|
вул.Халаменюка - вул.Соборна
|
серпень-вересень
|
Ремонт тротуарів
|
вул. Небесної Сотні 13-9
|
серпень-вере сень
|
вул.Борищака, вул.Горького, вул.І.Сердюка
|
липень-серпень
|
пров. Тецівський, б.8
|
липень
|
Улаштування паркувальних кишень
|
вул.Першотравнева
|
червень-липень
|
вул.Небесної Сотні
|
серпень-вересень