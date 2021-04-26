Кременчук

У кременчуцькому гуртожитку на Гвардійській зроблять капремонт даху

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 281

 
Гроші виділять з міського бюджету

У гуртожитку на вулиці Гвардійській, 6 зроблять капітальний ремонт покрівлі. На останньому засіданні виконкому 23 квітня ухвалили рішення про перерозподіл коштів по галузі житлово-комунального господарства. Вирішили виділити 1 млн 817 тисяч на ремонт покрівлі гуртожитку на вулиці Гвардійській, 6.


- Там взагалі руйнується верхній поверх, - пояснив терміновість ремонту віцемер з комунальних питань Іван Москалик.


Гроші — це невикористаний залишок від реконструкції іншого гуртожитку, що на Молодіжній, 5.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дах покрівля капремонт
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