У кременчуцькому гуртожитку на Гвардійській зроблять капремонт даху

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 281

У гуртожитку на вулиці Гвардійській, 6 зроблять капітальний ремонт покрівлі. На останньому засіданні виконкому 23 квітня ухвалили рішення про перерозподіл коштів по галузі житлово-комунального господарства. Вирішили виділити 1 млн 817 тисяч на ремонт покрівлі гуртожитку на вулиці Гвардійській, 6.





- Там взагалі руйнується верхній поверх, - пояснив терміновість ремонту віцемер з комунальних питань Іван Москалик.



Гроші — це невикористаний залишок від реконструкції іншого гуртожитку, що на Молодіжній, 5.



