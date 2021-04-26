За вихідні патрульні у Кременчуці впіймали 8 п'яних водіїв

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За вихідні у Кременчуці впіймали 8 п'яних водіїв, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





24 квітня близько 17.00, на вулиці Миру охоронці порядку зупинили ВАЗ 2107, водій якого керував автомобілем з непристебнутим ременем безпеки. Під час спілкування із 26-річним хлопцем, поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння останній спочатку погодився, але надалі відмовився від проведення лабораторних досліджень в присутності двох свідків.



Того ж дня, близько 23.00, на вулиці Олександра Білаша охоронці порядку отримали повідомлення від небайдужих громадян про, ймовірно, нетверезого водія за кермом автомобіля Opel. Зупинивши вказаний транспортний засіб, інспектори справді помітили у 38-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 1,84 ‰, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.



25 квітня на вулиці Республіканській патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ за порушення правила дорожнього руху. Під час спілкування із 55-річним керманичем, поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та з’ясували, що останній вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.



Того ж дня, близько опівночі, на проспекті Свободи інспектори отримали виклик про ДТП. Прибувши на місце, охоронці порядку з'ясували, що 31-річна водійка автомобіля Honda не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на клумбу. Під час спілкування з жінкою, інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння остання категорично відмовилась.



На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.