Кременчук, Освіта, Полтавщина

Школярі Кременчука вибороли призові місця на обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 152

 

У рамках заходу провели конкурси плакатів та художніх робіт, фотографій, літературно-спортивних міні-композицій

Школярі Кременчука вибороли призові місця на обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я». Про це поінформував департамент освіти міста.


У рамках заходу провели конкурси плакатів та художніх робіт, фотографій, літературно-спортивних міні-композицій.


У конкурсі «Плакати та художні роботи» перемоги здобули:

  • Софія Марчук, учениця Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь», за роботу «Бути першим» – І місце;
  • Олександра Петрик, учениця КНВК №2, за роботу «Вибір молоді» – ІІІ місце.

У конкурсі «Літературно-спортивні міні-композиції» ІІ місце посіла команда «Будьте здорові» Кременчуцької гімназії №22.


За фотороботу «Навчитися можна тільки тому, що любиш» Злата Рябова, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», виборола І місце.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс школьники здоровье дети подростки молодежь фотографии плакат
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