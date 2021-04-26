Школярі Кременчука вибороли призові місця на обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

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У рамках заходу провели конкурси плакатів та художніх робіт, фотографій, літературно-спортивних міні-композицій

Школярі Кременчука вибороли призові місця на обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я». Про це поінформував департамент освіти міста.



У рамках заходу провели конкурси плакатів та художніх робіт, фотографій, літературно-спортивних міні-композицій.



У конкурсі «Плакати та художні роботи» перемоги здобули:

Софія Марчук, учениця Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь», за роботу «Бути першим» – І місце;

Олександра Петрик, учениця КНВК №2, за роботу «Вибір молоді» – ІІІ місце.

У конкурсі «Літературно-спортивні міні-композиції» ІІ місце посіла команда «Будьте здорові» Кременчуцької гімназії №22.



За фотороботу «Навчитися можна тільки тому, що любиш» Злата Рябова, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», виборола І місце.