У рамках заходу провели конкурси плакатів та художніх робіт, фотографій, літературно-спортивних міні-композицій
Школярі Кременчука вибороли призові місця на обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я». Про це поінформував департамент освіти міста.
У рамках заходу провели конкурси плакатів та художніх робіт, фотографій, літературно-спортивних міні-композицій.
У конкурсі «Плакати та художні роботи» перемоги здобули:
У конкурсі «Літературно-спортивні міні-композиції» ІІ місце посіла команда «Будьте здорові» Кременчуцької гімназії №22.
За фотороботу «Навчитися можна тільки тому, що любиш» Злата Рябова, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», виборола І місце.